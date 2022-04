Prefeitura de Penedo amplia coleta de lixo na orla e pontos de food truck

Decom PMP

Manter uma cidade limpa é obrigação de todos, cuidado que envolve poder público, iniciativa privada e a consciência de cada pessoa.

O descarte irregular de lixo, inclusive em locais com lixeira e PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) instalados pela Prefeitura de Penedo, está causando problemas em determinados locais da cidade.

O tema foi tratado nesta quinta-feira, 07, durante reunião articulada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) com empresários responsáveis por pontos de alimentação instalados na orla do bairro Santo Antônio, Praça São Judas Tadeu e imediações da Gruta.

Apesar da coleta realizada nas manhãs de todo domingo, o acúmulo de garrafas de vidro e sujeira é frequente. Por isso, o gestor da Secretaria de Serviços Públicos, Ivo Costa, informou que o serviço será reforçado, com uso de caçamba e pessoal.

Além da medida imediata, ele falou sobre a necessidade do devido acondicionamento do lixo, lamentando a ausência de uma parcela dos convidados.

Quem participou do diálogo apresentou sugestões para evitar a continuidade do problema, propostas encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representada na reunião realizada na Sala do Governo da PGM.

“Nós estamos trabalhando alinhados para manter a cidade limpa, melhorando o trabalho que a população também precisa colaborar porque o prejuízo atinge todos”, disse Ivo Costa, informando que somente no mês de março foram recolhidas 777 toneladas de lixo doméstico em Penedo.

Texto e fotos Fernando Vinícius