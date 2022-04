Prefeitura de Penedo realiza operação tapa-buracos com asfalto

Decom PMP

O governo do Prefeito Ronaldo Lopes não para. Em todos os setores da administração, a ordem é atender as demandas da população, com planejamento e conforme as possibilidades.

Quando não é possível resolver os problemas com os recursos que dispõe, a gestão Crescendo Com Seu Povo atua em parceria. E graças ao apoio do governo estadual, mais um benefício foi viabilizado.

“Estamos conseguindo fazer grandes melhorias em nossa cidade”, destaca o gestor da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), Ivo Costa, sobre o trabalho conjunto entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

Nesta quinta-feira, 21, véspera da Sexta-feira da Paixão, o engenheiro que lidera a SEMSP estava nas ruas da cidade, orientando a equipe na operação tapa-buracos que utilizou material cedido.

O trabalho com manta asfáltica recuperou a pavimentação em trechos do entorno da Praça São Judas Tadeu, Rua João Ramalho, Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Conjunto Rosete Andrade, Trevo da Toca do Índio e Trevo do Bom Jesus dos Navegantes, extremos da Avenida Antônio Cândido Toledo.