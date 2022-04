Prefeitura de Penedo realiza operação tapa-buracos no Conjunto Vale do São Francisco

Trabalho de recuperação é realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Decom PMP

Homens e máquinas recuperam vias públicas em Penedo, trabalho do governo Ronaldo Lopes que mobiliza a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

Com material asfáltico e equipamentos, a mão de obra executa os devidos reparos nas ruas do Conjunto Vale do São Francisco, residencial de moradia popular localizado em frente à sede do Ifal, na rodovia AL 101 Sul.

O trabalho que tem parceria do Governo de Alagoas devolve condições de tráfego para os ‘corredores do transporte coletivo’ e ruas adjacentes, atendendo o anseio dos moradores.

O engenheiro civil Ivo Costa, gestor da SEMSP, destaca a satisfação dos moradores com a atenção do governo Ronaldo Lopes e informa a continuidade da operação tapa-buracos no Vale do São Francisco na próxima.

Assim que a recuperação das ruas do residencial estiver concluída, a Prefeitura de Penedo irá corrigir o pavimento em pontos, entre a Rua do Fogo, localizada no bairro Santo Antônio.

Texto e fotos Fernando Vinícius