Prefeitura de Penedo recebe kit de medicamentos básicos do SUS

Remédios abastecem postos de saúde, UPA e Farmácia Central

Decom PMP com assessoria CAF

A manutenção do estoque de medicamentos do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) é uma preocupação constante da gestão Crescendo Com o Seu Povo, que visa fazer sempre o melhor para assistir a população penedense.

Os medicamentos recebidos neste final de semana são do kit básico do SUS e foram adquiridos por meio do Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas (CONISUL) para a repor estoque da Farmácia Central, postos de saúde e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Entre os itens recebidos estão o xarope dexclorfeniramina, utilizado no combate às doenças alérgicas do aparelho respiratório, alergias na pele e doenças inflamatórias oculares.

“É nesse sentido que trabalhamos, sempre com muito empenho, visando a manutenção dos nossos estoques para a continuidade da assistência daqueles que dependem dos medicamentos básicos”, disse Ângelo Mendes, Coordenador da Assistência Farmacêutica da (SEMS) de Penedo.

Ângelo Mendes também ressaltou que a reposição de componentes é prejudicada pela burocracia e atraso dos fornecedores, informando ainda que o atenolol de 25 e 50mg já tem seu processo de compra encaminhado e aguarda a chegada do medicamento.

Decom PMP com assessoria da Coordenação de Assistência Farmacêutica