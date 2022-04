Prefeitura de Penedo recupera Praça Alberto Menezes

Decom PMP

Mais uma reivindicação antiga da população de Penedo é atendida pelo governo Ronaldo Lopes. A administração que resgata a autoestima dos penedenses investe recursos próprios em obras, entre elas a recuperação da Praça Alberto Menezes.

O trabalho na localidade conhecida como Pedra da Arara é executado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), pasta habilitada pelo Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM) para atuar com licenciamento ambiental desde dezembro de 2021.

Além do avanço nas ações da SEMARH Penedo, a gestão Crescendo Com Seu Povo recupera espaços públicos de convívio e lazer, a exemplo da Praça Jácome Calheiros, entregue em durante o Penedo Luz do ano passado.

Prefeito Ronaldo Lopes entrega mais um investimento para o povo de Penedo

Agora, a Prefeitura de Penedo trabalha na Praça Clementino do Monte, local onde foi instalada a estátua do Presidente Getúlio Vargas – que dá nome a avenida de acesso ao logradouro – e que também recebeu o obelisco que homenageia os 300 anos da Openeda, nome da batalha que expulsou os holandeses de Penedo em 1645.

A próxima intervenção anunciada pelo Prefeito Ronaldo Lopes acontece na praça ao lado da igreja matriz da paróquia de São Francisco de Assis, localizada no Conjunto Rosete Andrade.

Ronaldo Lopes também já confirmou mais uma boa notícia. Todo o entorno da Praça Alberto Menezes será pavimentado com asfalto, benefício gerado graças a parceria com o Governo de Alagoas para asfaltamento de mais 16 quilômetros de vias públicas em Penedo, além dos 10 km executados com Renan Filho à frente da gestão estadual.

Em breve, o engenheiro que administra o município de forma incansável anunciará a relação completa de todas as ruas que serão asfaltada em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Diva Mesquita/Assessoria SEMARH Penedo