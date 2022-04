Prefeitura de Salvador inicia campanha de vacinação contra Sarampo e Gripe

Foto: Bruno Concha/Secom

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), iniciou nesta segunda-feira (4), as campanhas de vacinação contra a gripe e sarampo. Na primeira fase, a imunização será para trabalhadores da saúde e idosos a partir dos 60 anos.

A SMS também realizará a imunização domiciliar, preferencialmente para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção, através do Vacina Express. Os postos de saúde do município tem cerca de 156 salas de vacina montadas para atender a população.

Vacinação volante – As equipes volantes percorrerão instituições de longa permanência, hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde com a busca ativa da população-alvo. Serão instalados, ainda, pontos de vacinação em shoppings, estações de transbordo e espaços com grande circulação de pessoas para ampliar o acesso às doses.

Gripe – A campanha contra a gripe está dividida em duas fases. Na primeira etapa, que acontece de 4 de abril até 2 de maio, serão contemplados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Já a segunda fase, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, será voltada para crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, deficientes permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, força de segurança, professores e pessoas com comorbidades.

Sarampo – A estratégia contra o sarampo também está dividida em duas etapas. A primeira segue até o dia 2 de maio, para os trabalhadores da saúde (independente da situação vacinal). As gestantes estão isentas da imunização.

A partir de 3 de maio até 3 de junho, será a vez das crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), que devem tomar uma dose extra da vacina tríplice viral, mesmo já tendo tomado as duas doses do imunizante.

Apenas as crianças que tomaram a tríplice viral há menos de um mês não devem tomar a vacina novamente. Cerca de 552 mil moradores da capital baiana estão elegíveis para a atualização vacinal contra o sarampo.

