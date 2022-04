Prefeitura de Salvador terá ponto facultativo nesta sexta (22)

Foto: Divulgação



O prefeito de Salvador, Bruno Reis, decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município na próxima sexta-feira (22), dia após o feriado nacional do Dia de Tiradentes – 21 de Abril. Com a decisão, os servidores municipais voltam a ter quatro dias de folga pela segunda semana seguida.

Na semana passada, a prefeitura decretou ponto facultativo na véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão. De acordo com o G1 Bahia, entre os serviços que continuam em funcionamento estão a Defesa Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) e a Limpurb.

Os transportes municipais também seguirão em circulação, porém em horários especiais. Já as escolas municipais, os Restaurantes Populares e as Prefeituras-Bairro estarão fechadas na quinta e na sexta-feira; e voltam a funcionar na segunda-feira (25).

Diferente do fluxo municipal, os servidores estaduais terão expedientes normal, assim como já ocorreu na última semana. Neste semestre, as folgas de feriadão dos servidores do Governo da Bahia acontecem no mês de junho, quando os trabalhadores terão dois pontos facultativos.

De acordo com o último decreto estadual, os servidores do estado terão pontos facultativos nos dias 17 de junho – posterior ao feriado de Corpus Christi –, 23 de junho – que antecede o feriado de São João –, além do dia 14 de novembro – que antecede o feriado da Proclamação da República. Para isso, os servidores estaduais baianos farão compensação de horas.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias