Prefeitura de Santo Antônio de Jesus confirma São João na cidade em 2022

Mais uma cidade baiana confirmou festa de São João em 2022. Dessa vez, foi a vez da prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, anunciar que haverá festa na cidade. A informação foi divulgada nas redes sociais, na última sexta-feira (1°).

O prefeito da cidade, Genival Deolino, compôs uma comissão coordenada pela Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude (SCTJ) para realizar o planejamento, captação de recursos e atividades culturais que serão realizadas durante o período. Ainda não há detalhes sobre as atrações e nem a quantidade de dias da festa.

O governador Rui Costa anunciou, na última quinta-feira (30), que a Secretaria de Turismo do estado já começa a planejar as festas do período junino em toda a Bahia. Segundo Rui, diante da queda nos números da Covid-19, a possibilidade da realização das festas é superior a 90%.