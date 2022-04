Prefeitura de São Bernardino – SC abre Processo seletivo

Edital oferece vaga de ensino médio completo na administração municipal

A Prefeitura Municipal de São Bernardino/SC faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo uma vaga no cargo de Agente Comunitário de Saúde, função que exige ensino médio completo e oferta salário de R$1.620,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da banca organizadora GS Assessoria e Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conteúdo específico do emprego público. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de maio de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

1 – Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliaresou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS esob supervisão do gestor municipal; 2 – Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio-cultural da comunidade;3 – Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; 4 – O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos,óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 5 – O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;6 – A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramnto de ituações de risco à família; 7 – Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas quepromovam a qualidade de vida.

EDITAL 01/2022