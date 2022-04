Prefeitura de Uarini – AM abre Concurso público mais de 700 vagas

A Prefeitura Municipal de Uarini/AM abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 729 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades

EDITAL 002/2022: Eletricista (4); Biólogo (1); Tecnólogo em Gestão Ambiental (1); Engenheiro Florestal (1); Motorista de Veículos Leves (4); Motorista de Veículos Pesados (5); Comandante de Embarcação (5); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Gari (40); Vigia (20); Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (4); Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas (4); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Agente de Trânsito (5); Encanador (2); Pintor (8); Cozinheiro (2); Técnico Agrícola (2); Engenheiro Agrônomo (1); Veterinário (1); Técnico em Saúde Bucal (2); Técnico em Radiologia (3); Enfermeiro (4); Médico Clínico Geral (2); Médico Ginecologista (2); Médico Cirurgião (1); Técnico em Informática (3); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Nutricionista (1); Técnico Agropecuário (2); Técnico em Enfermagem (16); Guarda Municipal (40); Marinheiro (3); Motorista Fluvial (4); Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Obras (2); Fiscal Ambiental (2); Técnico de Imobilização Ortopédica (2); Técnico em Nutrição (2); Técnico em Análises Clínicas (2); Biomédico (2); Farmacêutico (2); Bioquímico (2); Engenheiro de Pesca (1); Engenheiro Agrônomo (1); Mestre de Obras (2); Técnico Florestal (2); Cirurgião Dentista (2); Fisioterapeuta (2); Assistente Administrativo (24); Fiscal de Terras (2); e Fiscal de Posturas (2);

EDITAL 003/2022: Professor de Ensino Fundamental II – Matemática (15); Professor de Ensino Fundamental II – Geografia (10); Professor de Ensino Fundamental II – HIstória (9); Professor de 1º a 5º ano (100); Professor de Educação Infantil (30); Professor de Educação Especial (8); Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física (12); Professor de Ensino Fundamental II – Artes (5); Professor de Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa (15); Professor de Ensino Fundamental II – Língua Inglesa (6); Professor de Ensino Fundamental II – Ciências (10); Vigia (40); Auxiliar de Serviços Gerais (60); Merendeira (40); Pedagogo (20); Assistente Administrativo (30); e Professor de Ensino Fundamental II – Libras (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.150,00 a R$ 15.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 23 de maio de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Merkabah. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática/raciocínio lógico; informática básica; legislação e didática geral; conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

Teste de aptidão física para o cargo de Guarda Municipal;

Prova de títulos para os cargos de nível superior.

As avaliações do edital nº 002/2022 serão aplicadas no dia 26 de junho de 2022. Já o edital nº 003/2022, as avaliações serão realizadas no dia 27 de junho de 2022.

Os concursos terão validade de 2 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 002/2022

EDITAL 003/2022