PRF apreende 5 kg de cocaína com passageiro em ônibus na BR 242, em Seabra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5 kg de cocaína na mochila de um passageiro de um ônibus em Seabra, no Centro-Sul da Bahia, no último sábado (2).

De acordo com a assessoria da PRF, o suspeito estava a bordo de um ônibus interestadual que fazia o itinerário Goiânia (GO) x Apodi (RN) quando foi flagrado pela fiscalização de combate a criminalidade no KM 408 da BR-242.

Os agentes iniciaram a operação no veículo por volta das 13h30 e encontraram a mochila, que estava no fundo do bagageiro, na parte superior do ônibus.

O suspeito foi identificado pelo nervosismo e contradições no momento da entrevista. Ao questionar se tinha bagagem, o rapaz afirmou que levava uma mochila que estava no fundo do ônibus. Com ele foram encontrados os cinco tabletes de cocaína em sua forma pura, chamada de cloridrato de cocaína.

O passageiro que transportava a droga informou que recebeu a mochila na rodoviária de Campinas (SP) por um homem que ele não conhecia. O destino final da droga era Petrolina (PE) e ele informou que receberia R$ 2 mil pelo transporte da cocaína.