Primeiro domingo de maio deve ser de tempo nublado em Maceió; confira a previsão

A previsão do tempo para o primeiro domingo de maio é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira em toda região de Maceió. Confira os dados climáticos da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) para todas as regiões de Alagoas entre esta sexta-feira e o domingo.

Maceió: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira (mínima: 22ºC / máxima: 29ºC)

Agreste: Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens (mínima: 23ºC / máxima: 33ºC)

Baixo São Francisco: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira (mínima: 22ºC / máxima: 29ºC)

Litoral: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira (mínima: 22ºC / máxima: 29ºC)

Sertão: Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens (mínima: 23ºC / máxima: 33ºC)

Sertão do São Francisco: Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens (mínima: 23ºC / máxima: 33ºC)

Zona da Mata: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira (mínima: 22ºC / máxima: 29ºC)