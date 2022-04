Primeiro grande sucesso da Timbalada foi parar nas rádios após confusão em gravadora

Foto: Carles Solís / Divulgação

Considerada um dos grandes clássicos da Timbalada, o hit ‘Canto Pro Mar’, música responsável por lançar o grupo nos anos 90, chegou ao público após uma confusão na gravadora e transformou a história da banda fundada por Carlinhos Brown.

A história envolvendo a banda, que em 2021 completou 30 anos, foi contada pelo produtor musical Wesley Rangel (1950-2016), criador do WR Estúdios, no documentário ‘Axé – Canto do Povo de um Lugar’.

No documentário, Rangel conta sobre o surgimento da banda na porta da WR Estúdios, na Garibaldi, durante a festa do Rio Vermelho.

“Nós fizemos a música ‘Canto pro Mar’ e quando terminamos o disco eu falei ‘Brown, e a música de trabalho? Canto pro Mar?’ e ele disse ‘Eu tenho dúvida, eu acho que já me chamam de analfabeto né, com a letra trocada desse jeito vão achar que eu fiz assim porque eu sou analfabeto’, pensamos em outra e resolvemos por ‘Som dos Tribais'”, relata o produtor.

Segundo Rangel, a ideia era seguir os planos de Brown, que fez diversas cópias da música e distribuiu pelas rádios. No entanto, uma rádio ficou faltando e ela foi a “sorteada” pela confusão na gravadora.

“Cícero me liga e diz ‘Rangel, eu tô aqui na ‘A Tarde FM’, e Andrezão (André Simões) tá me pedindo aqui a música, que aqui não tem a música’. Ai eu liguei para Rogério, meu técnico e falei ‘Rogerio, faz urgente uma cópia da música da Timbalada e manda para ‘A Tarde FM’ que eles estão precisando com urgência’, quando Rogério vai, copia ‘Canto pro Mar’. Quando chegou lá, Brown disse ‘não, essa não é não, essa aqui que eu gosto’. André falou ‘deixa essa aqui, que é essa que eu vou tocar'”.

O radialista André Simões, que recebeu a faixa, conta no documentário que o sucesso da música foi instantâneo. “A gente colocou a música de hora em hora na programação do Réveillon. O resultado é que 31 era algo desconhecido, dia 1º a Timbalada era uma realidade”. Foto: Divulgação / Instagram

A banda é uma das atrações da grade do CarnaSal, no dia 22 de abril, sexta-feira. No repertório, além do grande sucesso da banda, ‘Canto pro Mar’, Denny Denan e Buja Ferreira prometem agitar o WET com outros hits do grupo, como ‘Água Mineral’, ‘Toneladas de Desejo’, ‘Ashansu’, ‘Mimar Você’, ‘Margarida Perfumada’.

Os ingressos para a festa continuam sendo vendidos no site Bora Tickets e custam R$ 120 no lote promocional.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias