Primeiro pedal da Transalvador acontece no domingo (10)

Foto: Angelo Pontes/Arquivo Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove, no próximo domingo (10), a primeira edição do “Pedala com a gente”, pedal em comemoração ao Dia Internacional do Ciclista (15 de abril). Quase mil ciclistas se inscreveram para participar do passeio, que tem largada prevista às 7h30, na sede da Superintendência, nos Barris.

Os fãs de bike de todas as idades vão fazer um percurso de cerca de 13km. A partir da sede da Transalvador, os participantes passarão pela Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Avenida Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Avenida Almirante Marques de Leão, Farol da Barra, Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos (antiga Adhemar de Barros), Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, Avenida Oceânica, Rua Artur Neiva, Avenida Centenário, Praça João Mangabeira e retorno para a sede da Transalvador.

No dia do evento, os ciclistas receberão kits lanche. Os 300 primeiros que chegarem à sede da Transalvador vão receber também coletes para identificação. Todos os participantes que levarem suas bicicletas ganharão uma plaquinha especial para apregoar na bike. Também para garantir a comodidade dos participantes, aqueles que optarem por chegar à sede do órgão com veículo poderão deixar gratuitamente os automóveis no estacionamento São Raimundo, que fica atrás da Transalvador.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google notícias