Principais Acontecimentos do Século VIII: confira!

726: o imperador Leão III proibiu o culto as imagens sagradas. Com isso, ele e seus seguidores ficaram conhecidos como iconoclastas, ou seja, aqueles que negam o valor dos ícones

751: início da dinastia Carolíngia no reino dos francos sob o comando do rei Pepino, o Breve

762: fundação da cidade de Bagdá, no atual Iraque, com o objetivo de fazer com que a cidade se tornasse a capital do Califado Abássida