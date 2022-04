Proativa RH divulga mais de 30 NOVOS empregos em todo país

A Proativa RH finaliza a semana com novas oportunidades de emprego. Uma consultoria especializada em Recrutamento e Seleção, a companhia divulgou mais de 30 novos empregos em todo o Brasil. As oportunidades são para diversas empresas e exigem diferentes requisitos mínimos para a participação. Acompanhe as vagas e mais informações.

Proativa RH está contratando novos profissionais no Brasil

Criada no ano de 1994, a Proativa RH proporciona aos seus clientes os melhores serviços de recrutamento e seleção. Com um novo processo seletivo em andamento, a companhia divulgou oportunidades que abrangem diferentes níveis hierárquicos dentro das empresas contratantes. Veja as funções e localidades:

Auxiliares de Departamento Pessoal – São Paulo;

Assistente de Departamento Pessoal – São Paulo;

Analista de Planejamento e Mídia – São Paulo;

Vendedores de Artigos Esportivos Técnicos – Brasília;

Estágio nível Superior PCD – Camaçari;

Jovem aprendiz – Jacareí;

Vendedores Técnicos PCD – Ribeirão Preto, Niterói e Porto Alegre;

Assistente de Controle de Qualidade Recebimento – Guarulhos;

Analista de PCP – São Paulo;

Analista de Planejamento Comercial – São Paulo;

Estagiário em Áreas de Tecnologia – São Paulo;

Analista de Comunicação Trade Marketing – São Paulo;

Analista de Comunicação – São Paulo;

Chefe de Cozinha – São Paulo;

Analista de Operações em Logística Júnior PCD – Indaiatuba;

Analista de Sustentação – Barueri;

Pesquisador Eficácia – Cajamar;

Operador de Central de Comunicação – São Paulo;

Técnico em Automação – Santo André;

Técnico em Eletrotécnico Júnior Home Office PCD – todo o Brasil;

Técnico em Desenvolvimento de Softwares PCD – todo o Brasil;

Assistente de Qualidade – Itupeva.

Veja também: Burger King abre 1.500 empregos para todo o Brasil

Como se registrar

Para ocupar uma das posições disponíveis na empresa Proativa RH, é essencial que o profissional cumpra todos os requisitos da função que deseja exercer. O processo cadastral está sendo feito de forma virtual, através do site de inscrições.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Acompanhe todos os dias as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos.