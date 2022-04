Processos seletivos FHGV encerra inscrições nesta quarta-feira (06)

Editais ofertam vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV)/RS encerra inscrições nesta quarta-feira (06). Os editais de processos seletivos tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico Administrativo; Técnico Auxiliar de Regulação Médica; Operador de Radiocomunicação; Supervisor Técnico; e Técnico Monitoramento; Edital nº 002/2022: Médico Cirurgião Geral Plantonista; Médico Cirurgião Geral Rotineiro; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico Plantonista; Médico Infectologista; Médico Intensivista Rotineiro; Médico Neonatologista Plantonista; Médico Pediatra Rotineiro;Médico Radiologista; Médico Traumato-ortopedista; Médico Traumatologista Rotineiro; Médico Auditor; Médico Clínico Plantonista para UTI – Adulto; Médico Clínico Rotineiro; Médico Hematologista; Médico Neonatologista Rotineiro; Médico Neurocirurgião Plantonista; Médico Anestesiologista Plantonista; Médico do Trabalho; Médico Gineco – Obstetra Rotineiro; Médico Neurologista; Médico Pediatra Plantonista; Médico Ecografista Obstétrico; Médico Gineco – Obstetra Plantonista; Técnico em Enfermagem do Trabalho; Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Informática; e Técnico em Nutrição; Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica; Técnico em Enfermagem; Auxiliar de laboratório: farmácia hospitalar; Eletricista; Enfermeiro; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Auxiliar de laboratório: análises clínicas; Enfermeiro do Trabalho; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de Segurança; e Auxiliar de Serviços Gerais.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.327,84 a R$ 8.433,03, por carga horária de 12 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 6 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 9,50 a R$ 19,50.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional, conforme critérios especificados nos editais.

Os processos seletivos terão validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

