Procon de Simões Filho tem novo horário de funcionamento a partir de segunda (11)

Foto: Reprodução | Street View

O atendimento no posto da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) do município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, passará a funcionar em um novo horário a partir da próxima segunda-feira (11).

A informação foi divulgada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) nesta sexta-feira (8). De acordo com o comunicado, a unidade, que fica localizada no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da cidade, passará a operar de 8h às 16h.

Ainda segundo a SJDHDS, além dessa mudança, outros quatro postos da capital e interior adotaram atendimento híbrido. São eles: Liberdade, Periperi e Pituaçu, que ficam em Salvador, e Jequié, no norte do estado.

Para atendimento por ordem de chegada, basta se dirigir ao posto no horário estabelecido. Já para atendimento por hora marcada, é necessário fazer agendamento pelo SAC Digital.

Confira os horários de atendimento

7h às 12h – Ordem de Chegada

12h às 15:30h – Agendado

9h às 12h – Ordem de Chegada

12h às 18h – Agendado

7h às 11h – Ordem de Chegada

11h às 16h – Agendado

7h às 10h – Ordem de Chegada

10h às 16h – Agendado