Procura por seguro cresce em meio às incertezas da pandemia

Em 1808, o seguro surgiu com a finalidade de proteger cargas e mercadorias transportadas por via marítima. De lá para cá, ele veio se aperfeiçoando e surgiram novas possibilidades de proteção, a exemplo do seguro de automóveis, de vida, de casa, de negócios, de patrimônio e tantos outros. Com a pandemia, a procura por seguros aumentou – principalmente pelo seguro de vida, que registrou um acréscimo de 17,7% nos dois primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Isso significa um montante de R$ 3,90 bilhões. O seguro de danos também se destaca, com uma alta de 24,1% na arrecadação de prêmios no primeiro bimestre de 2022, em relação ao primeiro bimestre de 2021. Já a arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 6,72 bilhões nos primeiros dois meses, o que representa 21,1% de eleva&cced il;ão, se comparado com os dois primeiros meses de 2021.

Especialistas avaliam que a pandemia trouxe um olhar atento das pessoas à busca por proteção da vida e também por proteção de bens materiais. “A grande importância do seguro é a garantia de uma proteção para o dia a dia, proporcionando mais tranquilidade ao segurado e sua família, caso venham a enfrentar algum evento adverso”, informa Larissa Amaral, assessora de produtos e serviços da Sicredi Expansão.

Pensando nisso, a Sicredi Expansão adotou uma política de prevenção e cuidado com coberturas e serviços de seguro que se adaptam a cada estilo de vida, além de assistências específicas que garantem mais tranquilidade, tanto em planos individuais quanto familiares e empresariais.

Com a crescente retomada e liberação das atividades, as pessoas estão mais nas ruas, nos espaços – tanto abertos quanto fechados – e isso possibilitou um convívio social mais amplo: viagens, abertura das fronteiras, mais carros e motos nas ruas e um convívio mais próximo.

Os planos e coberturas de seguro da Sicredi Expansão são das principais seguradoras do país e vão desde os planos individuais e familiares até corporativos. Para pessoa física, por exemplo, existem os seguros para proteção do lar, de automóvel e de vida. Já os empresários podem contratar seguros adaptados à necessidade de cada negócio, a exemplo do seguro de vida para os colaboradores, proteção de frota, responsabilidade civil e de patrimônio com assistência 24 horas.