Procurado por homicídio em Pernambuco é preso durante ação policial em Maceió

Nesta sexta-feira, 08, policiais do BOPE prenderam um homem durante patrulhamento pela região do Vale do Reginaldo, em Maceió.

Segundo informações da polícia, o indivíduo foi parado e revistado depois dos militares suspeitarem da conduta dele. Em sua posse foi encontrado um revólver calibre 32.

Ainda de acordo com os policiais, o homem teria informado que além da arma, possuía uma quantidade de drogas em sua casa. Após revista foram localizadas 59 bombinhas de maconha.

O suspeito e o material foram levados à Central de Flagrantes. Lá, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por um homicídio praticado na cidade de Bom Conselho, no estado de Pernambuco.

Ele ficou preso à disposição da Justiça.