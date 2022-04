Produção de veículos cresce 11,4% no mês de março

A produção de veículos automotores teve um aumento nas vendas em 11,4% no último mês. A alta ocorreu de fevereiro para março, alcançando um total de 184,8 unidades de veículos vendidos no período. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em relação ao mês de março de 2021, ou seja, no intervalo dos últimos 12 meses, a produção de veículos caiu 7,8%. Já no primeiro trimestre de 2022, o acumulado do período apresentou uma queda de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes: “além da questão dos semicondutores, tivemos impactos negativos da onda Ômicron nos primeiros dois meses do ano, por seu alto índice de contágio, e um volume de chuvas e alagamentos acima da média, afetando o deslocamento dos clientes e o funcionamento de várias concessionárias”,

Dados sobre a venda de veículos

Em relação ao ano de 2021, se teve uma queda de 22,5% na venda de autoveículos de março do ano passado para março de 2022, quando na época foram licenciados 189,4 mil de unidades. As vendas em março desse ano tiveram uma alta de 10,9% em relação a fevereiro de 2022.

No acumulado de 2022, as vendas tiveram uma queda de 23,2%, totalizando um montante de 405,7 mil de veículos. No mesmo período do ano de 2021, o total tinha sido de 527,9 mil. Do mesmo modo, os dados mostraram que as exportações tiveram uma queda de 6,2% em março em relação a fevereiro, em que se comercializou 38,9 mil de unidades no exterior. No mês de fevereiro, foram vendidas 41,4 mil de unidades dessa forma.

No acumulado do primeiro trimestre de 2022, foram embarcadas 108,1 mil de unidades, representando um aumento de 12,8% nas exportações na comparação com 2021, já que no mesmo período do ano passado esse número era de 95,8 mil veículos. Em relação a março de 2021, se viu um aumento de 5,8%.

Estoque é o maior em 17 meses

Os estoques de veículos presentes nos pátios de fábricas e concessionárias retornaram a aumentar. A estimativa é que o estoque atual seja suficiente para 24 dias de venda, considerando o ritmo atual.

Nesse sentido, o mês de março acabou com 125,5 mil veículos. Esse número mostrou 4,4 mil de unidades a mais em estoque que no mês de fevereiro, quando a soma era de 121,1 mil de veículos.

O volume de estoque de veículos é o maior já divulgada pela Anfavea em um intervalo de 17 meses. A Anfavea é a entidade que representa as empresas montadoras, de modo que os dados divulgados são utilizados como referência para o setor.

Vale destacar que a mínima histórica de estoques foi de 76,4 mil de unidades e que de agosto em diante retomou patamares mais altos, com um aumento de 49,1 mil veículos. Com isso, o estoque retomou de patamares que eram vistos antes da crise dos componentes eletrônicos. Essa crise fez com que se tivesse uma diminuição da oferta, o que trouxe atrasos para a produção em montadoras no intervalo de 1 ano.