Professores municipais de Eunápolis entram em greve por tempo indeterminado

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Professores municipais de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, entraram em greve por tempo indeterminado. A categoria cobra da prefeitura um reajuste salarial e melhorias na estrutura das escolas do município. As atividades foram paralisadas na tarde de terça-feira (19) e pelo menos 20 mil alunos estão sem aula.