Programa Criança Alagoana inclui mais beneficiárias em Penedo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo informa a relação de novas beneficiárias do Programa Criança Alagoana (CRIA).

A lista de mulheres incluídas no programa de distribuição de renda lançado no governo de Renan Filho é relativa aos meses de março e abril.

O cartão está disponível na sede da SEMDSH, localizada na Avenida Getúlio Vargas, próximo do estádio do Penedense. O horário de atendimento ao público é das 8h00 às 13 horas.

O Programa CRIA atende mais de quatro mil famílias em Penedo com auxílio financeiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês.

As beneficiárias são gestantes ou mães de crianças com até 6 anos de idade em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O calendário de pagamento do CRIA segue o mesmo do Auxílio Brasil, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS.

LISTA CARTÃO CRIA PENEDO SEMDSH – MARÇO e ABRIL