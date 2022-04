O Ministério da Educação informa que é possível realizar a inscrição no Programa Educação Financeira na Escola, mesmo para as pessoas interessadas que não atuam como docentes, a inscrição dos deve ser feita no site http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/.

Programa Educação Financeira na Escola: inscrição para docentes e não docentes

Em relação às pessoas interessadas que não atuam como docentes, ao fazer a inscrição, não há necessidade de indicar uma escola no cadastro. Para isto, é só clicar na opção “NÃO ESTOU VINCULADO(A) A NENHUMA ESCOLA”, que está disponível no campo “Escolas”.

Como posso fazer a inscrição para o curso do Programa Educação Financeira na Escola?

Conforme informações oficiais, os professores podem se inscrever nas formações em educação financeira pelo site http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/cursos/.

Cada curso concluído dará direito a um certificado

Cada curso concluído dará direito a um certificado. Para os cursos já disponíveis – 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª Série do Ensino Médio – os certificados são disponibilizados quando da conclusão. O Ministério da Educação destaca que serão 12 certificados no total, correspondentes a cada ano letivo dos ensinos fundamental e médio.

Qual é a duração do curso de formação para docentes?

Cada um dos cursos de formação disponíveis têm 40h de duração. Haverá 12 cursos correspondentes a cada ano letivo dos Ensinos Fundamental e Médio. A regra para obter o certificado de conclusão é ter um aproveitamento mínimo de 75% e concluir o curso em até 45 dias. Esta regra é válida para cada um dos doze cursos, informa o Ministério da Educação em sua plataforma oficial.

O professor cadastrado no Programa poderá fazer todos os cursos disponíveis na plataforma

Além disso, o professor cadastrado no Programa poderá fazer todos os cursos disponíveis na plataforma, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio.

A inscrição no Programa Educação Financeira na Escola é feita diretamente pelo professor

A inscrição no Programa Educação Financeira na Escola é feita diretamente pelo professor interessado. As escolas podem atuar como importantes parceiros na divulgação e no incentivo à participação dos professores nos cursos de formação em educação financeira, destaca o Ministério da Educação.

É possível receber os livros físicos do Programa Educação Financeira na Escola?

Todos os materiais do Programa Educação Financeira na Escola estão disponíveis apenas no formato online e podem ser encontrados no site http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/, destaca o Ministério da Educação através de divulgação oficial sobre o Programa Educação Financeira na Escola. Para mais detalhes, visite o site oficial do Ministério da Educação.