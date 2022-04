Programação da Mostra Prêmio Braskem de Teatro é opção gratuita no feriadão

Quem não assistiu ou quer rever as peças NAU, Histórias do Mundo e Arquivo Vivo pode aproveitar o feriadão do Dia de Tiradentes, nesta quinta-feira (21), para ver os espetáculos, que serão retransmitidos até domingo (24), pela Mostra Prêmio Braskem de Teatro. A exibição é gratuita e o conteúdo estará disponível no canal da premiação no YouTube (www.youtube.com/PremioBraskem), com exceção da performance Arquivo Vivo, que pode ser conferida pelo link do Dropbox.

Essa é a segunda semana da Mostra, que segue até 15 de maio, retransmitindo todas as peças que concorrem ao Prêmio Braskem de Teatro. Os vencedores da premiação serão divulgados no dia 18 de maio, durante cerimônia de entrega do troféu.

A mostra é promovida pela Caderno 2 Produções Artísticas e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Confira programação dessa semana:

De quinta (21/04) a domingo (24/04)

Como mergulhar na memória do teatro da Bahia atravessada pelo imperativo do distanciamento social? “Arquivo Vivo” é o trabalho que resulta deste desafio. Reunindo no elenco Claudia Di Moura, Diogo Lopes Filho, Fábio Osório Monteiro, Larissa Lacerda, Mônica Santana e Neto Machado, com direção de Jorge Alencar e codireção de Neto Machado, a peça constrói um arcabouço poético para manter a criação teatral em movimento, realizando práticas de ativação da memória em um ritual coletivo. O título do trabalho, “Arquivo Vivo”, dá materialidade ao seu formato e ao jeito como a plateia online poderá frui-lo: adentrar a obra significará acessar um link exclusivo em um dos funcionais serviços digitais para armazenamento e partilha de arquivos – a chamada “memória em nuvem”.

*Esta performance está disponível em link do Dropbox.

O espetáculo narra a história da Legião HZ, um grupo de energia de pessoas que viveram no Brasil pós-colonial, que pedem ao Sistema Solar para não voltar mais ao Brasil como seres humanos, pois todos os retornos anteriores foram desastrosos para eles. Como o pedido não foi atendido, em fúria, a legião decide descer ao Brasil, ainda como frequências, para observar como está o país e, a partir daí, desenvolver uma estratégia para nunca mais voltar, mesmo que isso implique em acabar com a terra.

(Espetáculo Infantojuvenil)