Programação: Veja a ordem dos shows do segundo dia do CarnaSal

Foto: Divulgação

O segundo dia do CarnaSal contará com grandes atrações! A festa momesca contará com Filhos de Jorge, Rafa e Pipo, Tuca, Durval, Leo Santana e Timbalada – que se apresentarão exatamente nesta ordem. Os portões do evento, que será realizado no Wet, na Paralela, em Salvador, abre a partir das 15 horas.

O CarnaSal será realizado também neste sábado (23). Bell Marques, Olodum e outras estrelas da música baiana fecharão o evento. Atrações como Saulo, Lincoln, Carlinhos Brown, Jau e as bandas Parangolé e Babado Novo se apresentaram na folia.

