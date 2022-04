Proibidão nos EUA: Anitta recebe famosos em festa exclusiva com restrição de celulares

Com lista de regras, entre elas não voltar sozinho para casa, Anitta movimentou os Estados Unidos ao comemorar seus 29 anos com um Baile Funk em Las Vegas.

O evento, que teve diversas restrições, uma delas a proibição do uso de celular, foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais e contou com a presença de diversas celebridades, entre elas as internacionais, Diplo, Lil Nas X, Sebastian Yatra, Lele Pons e J Balvin.