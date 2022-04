Projeto Afroempreendedor chega a Salvador com cursos gratuitos; saiba como se inscrever

A escola on-line Afroimpacto apresenta a 3ª edição do Festival Afroempreendedor nos dias 28 e 30 de abril de forma on-line e gratuita. A iniciativa realiza cursos e consultorias para a profissionalização de empreendedores negros.

Nesta edição, os alunos serão levados ao questionamento de pautas como o tema “Novos horizontes para a negritude: a construção do amanhã”. A inscrição deve ser feita a partir deste link.

De acordo com a organização, o evento visa conectar profissionais do cenário nacional e internacional com pequenos empreendedores. Os alunos devem esperar palestras e mesas-redondas, temas factuais do mercado empreendedor, com foco nos afroempreendedores.

