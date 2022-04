Projeto ‘AfroEstima’ está com inscrições abertas para os cursos de capacitação

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), por meio do Prodetur, promove o projeto de cursos gratuitos de capacitação e mentoria “AfroEstima”, está com inscrições abertas para os ciclos II e III, em Salvador.

As alas vão ocorrer em formato híbrido e terão início ainda neste mês, nos bairros do Pelourinho, Liberdade, Rio Vermelho, Itapuã e nas ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos. As inscrições devem ser feitas por meio do site ou através do número de WhatsApp (71) 99405-9194.

O público-alvo do projeto são baianas, turbanteiras, trançadeiras, capoeiristas, artistas, designers e artesãos, griôs, em blocos afro e afoxés, terreiros, feirantes e ambulantes, produtores culturais, guias de turismo e profissionais de hospedagem e agências, dentre todos os outros que compõem e fortalecem a cadeia do turismo étnico afro da cidade.

