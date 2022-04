Puxou a mãe? Veja 5 filhos de famosas baianas que seguem carreira artística

Você pode até não acreditar que o talento está no sangue, mas o iBahia trouxe uma lista que pode provar o contrário. Conheça ou relembre cinco filhos de artistas baianas que seguem na carreira artística, assim como suas mães.

Com a proximidade do dia das mães, os herdeiros de Bela Gil, Carla Perez, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Solange Almeida, mostram que puxaram a veia artística das matriarcas na hora de escolherem a profissão. Confira:



Camilly Victoria



Aos 20 anos, a filha de Carla Perez e Xanddy já segue carreira como cantora profissional e inclusive lançou singles em inglês para gringo nenhum colocar defeito. O lançamento mais recente da artista foi “Toxic”, que contou com a produção da família em seu clipe oficial.

“O trabalho é em família, com muito orgulho, dedicação e amor”, escreveu Carla ao compartilhar momentos dos bastidores.

Flor Gil



Filha da baiana Bela Gil e do artista JP Demasi, Flor Gil já segue carreira como cantora e modelo aos 13 anos de idade. Além disso, a jovem já estreou como atriz ao fazer uma participação na série “Detetives do Prédio Azul” em março.

Flor também é orgulho do vovô Gilberto Gil, com quem já cantou em algumas ocasiões. A performance dos dois de “Norte da Saudade” já possui mais de 470 mil visualizações no Youtube.





Gabriel Póvoas



Nascido em Salvador, Gabriel é filho de Daniela Mercury e seguiu carreira no mundo da música, assim como sua mãe. O artista já fez composições para a cantora e em 2011 chegou a participar do projeto “Canibalia: Ritmos do Brasil” onde dividiu com a mãe a faixa “Minas com Bahia”.

Marcelo Sangalo



O primogênito de Ivete Sangalo não poderia faltar na lista, né? Marcelo Sangalo não seguiu o pique de Veveta atrás do microfone, mas puxou toda a empolgação da cantora na percussão.

Aos 13 anos, o filho da cantora com o nutricionista Daniel Cady entrou para a banda da artista.

“Ele não toca comigo porque é meu filho. Ele toca comigo porque sabe tocar. Só que eu tento colocar isso pra ele de uma forma natural”, disse Ivete em depoimento ao projeto “Onda Boa”.

Rafa Almeida

Aqui temos mais um caso de um filho que herdou o talento da mãe. Rafa Almeida, filho de Solange Almeida, também decidiu viver de música e atualmente segue como cantor e compositor.

Na arte da escrita, ele assinou canções para grandes nomes como Bruno e Marrone, Jonas Esticado, Márcia Felipe e a própria mãe, agora ele trabalha nas próprias músicas e prepara um DVD que deve ser lançado ainda em 2022.

