Quadrilha fortemente armada assalta supermercado com máscara de vilão do ‘Batman’ em SP

Uma quadrilha fortemente armada assaltou um supermercado na manhã desta terça-feira (5), no bairro Mineirão, Zona Norte de Sorocaba, em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, os homens usaram máscaras, entre elas, uma do personagem Coringa, vilão da série Batman.

Um dos vigias do caixa foi rendido e baleado no peito e na perna, sendo salvo pelo colete balístico que usava. Uma mulher, que estava no local, também foi atingida por um tiro no pé. Os criminosos fugiram em um carro e ninguém foi preso.