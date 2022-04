Quais foram os erros? Entenda por que Gustavo foi eliminado do BBB 22

Gustavo Marsengo deu adeus ao sonho de conquistar R$ 1.5 milhão no BBB 22 durante a noite desta terça-feira (19). O bacharel em direito, que entrou no reality ao lado de Larissa Tomásia por meio da Casa de Vidro na terceira semana, levou 81% dos votos em disputa contra Paulo André e Eliezer.

Desde o começo do reality os telespectadores reclamavam da falta de movimentação do jogo. E foi justamente com essa promessa que o paranaense conseguiu o “sim” do público para integrar o elenco de forma fixa. E, de fato, ele prometeu o que foi dito: demorou a repetir votos e dificilmente repetia alvos no jogo da discórdia.

Mas, o que de fato fez Gustavo ser eliminado? Confira abaixo:

1. Affair com Lais: soldado abatido



Em um primeiro momento, Gustavo até tentou fugir dos encantos de Lais, alegando que poderia atrapalhá-lo no jogo. Mas com o passar do tempo ele não resistiu às investidas da médica e os dois começaram a viver um romance no jogo.

No entanto, a goiana não estava sendo bem vista fora da casa, e, ao tentar protegê-la dos paredões, o paranaense passou a ser criticado pelos telespectadores.



2. Rivalidade com Arthur Aguiar: mexeu com uma torcida engajada

Apesar de se aliar ao grupo dos meninos do quarto Grunge, Gustavo já chegou a discutir com Arthur diferentes vezes e chegou a chamá-lo de vitimista.

Acontece que o esposo de Maira Cardi é o principal favorito ao prêmio e possui uma torcida extremamente engajada que, ao se deparar com o paranaense no paredão, mobilizou muitos votos para eliminá-lo.

3. Poucos amigos e muitos rivais: as consequências de ter chegado depois



Assim como Larissa, Gustavo chegou no BBB quando boa parte dos grupos já estavam formados. Embora tenha se aproximado bastante dos meninos do Grunge, sobretudo DG, o ex-brother demorou a de fato ter aliado nos jogos.

Além disso, por ter escolhidos diferentes alvos ao longo das semanas, o bacharel em direito colecionou rivais para além de Arthur Aguiar: Eslovênia, Vyni, a própria Larissa e muitos outros. Essas torcidas também tiveram peso nos votos contra ele.

