A Quina é um jogo de apostas das loterias Caixa onde a pessoa que leva o maior prêmio é a que acerta 5 dezenas em um único jogo na sua cartela postada. Existem 80 números disponíveis e você precisa escolher para apostar 5 deles. Mas qual seriam as dezenas mais sorteadas na Quina? Veremos isso mais a frente!

Há, ainda, a opção de fazer apostas com mais de 5 números podendo chegar até 15 números em uma aposta. Só tem um detalhe: se você está buscando gastar menos e conseguir o maior valor no seu prêmio, a sua chance está em apostar uma cartela com apenas 5 números escolhidos. Logo após, se você vai apostar mais números em uma única cartela, as suas chances aumentam, porém, o valor aumenta tanto quanto as chances.

Para não precisar passar por isso, separamos para você quais são as dezenas mais sorteadas na Quina, ficando assim, mais fácil e mais certeiro de fazer a sua aposta.

Saiba quais são as dezenas mais sorteadas na Quina

É importante que você saiba que os sorteios das loterias Caixa são realizados de maneira aleatória e não existe chances de burlar o resultado do sorteio. Porém, ao analisar todos os resultados de todos os sorteios dos jogos da Quina, foi possível perceber a maior incidência de alguns números. Confira quais são os números e quantas vezes cada um foi sorteado.

Vamos começar em ordem crescente da quantidade de vezes que foram sorteados.

Sendo assim, a última dezena da lista é a que mais vezes foi sorteada:

O número 26 é tido como um número bem sorteado, sua incidência em jogos da quina é de 386 vezes.

O número 10 vem logo atrás, com a quantidade de vezes que aparece em jogos. Sendo frequente por 388 vezes.

O número 15 aparece a mesma quantidade de vezes que o número 10, estando empatados com as mesmas 388 vezes.

O número 44 aparece um pouco mais do que a quantidade dos números acima, 390 vezes.

Os números 39 e 53 aparecem a mesma quantidade de vezes, aproximadamente 394 vezes.

O número 31 entra no pódio de 4° número com 397 vezes de aparecimento.

O número 52 é o terceiro no top 3 e é visado pelo seu aparecimento de 399 vezes.

Em segundo lugar na lista, o número 49 , com o seu aparecimento de 402 vezes.

E em primeiro lugar, o top 1, o número 04, que teve uma frequência de 413 vezes.

Veja como você pode jogar na Quina

Jogar na Quina é muito simples. Como dito anteriormente, basta você escolher 5 números dos 80 disponíveis ou fazer apostas mais altas com até 15 números por cartela. Lembrando que, quanto mais alta for a sua aposta como os números escolhidos, maior será o valor que você terá que pagar. Ao mesmo tempo que as chances aumentam, os valores que você terá que pagar na sua aposta, também.

Você pode optar por fazer a sua aposta em uma casa lotérica de segunda a sábado no horário de funcionamento dela.

Mas, existe também a possibilidade de você fazer a sua aposta de maneira online, sem precisar sair de casa ou, caso esteja fora de casa, pode fazer pelo próprio celular ou notebook, desde que você tenha acesso a internet.

Existe apenas um porém para quando você fizer a sua aposta online: é necessário que você cumpra um valor mínimo para a sua aposta que é R$30,00. Porém, isso não é ruim, afinal você pode aumentar as suas chances apostando mais de uma vez até fechar o valor mínimo solicitado no site da aposta.

Confira quais são os dias de sorteio da Quina

Você deve lembrar sempre que, para jogar na Quina, pode fazer isso sempre de segunda a sábado a partir das 20h. Para que você consiga apostar no mesmo dia do sorteio realizado, é necessário que você faça a sua aposta até as 19h, seja presencialmente ou online.

Porém, se você não conseguir fazer a aposta até o horário limite, não se preocupe, pois é possível utilizar o bilhete em outro momento. Isso porque, ele será computado para o próximo sorteio, que provavelmente acontecerá no próximo dia. A não ser que você aposte em um sábado após às 19h. Nesse caso, o seu bilhete contará para o sorteio que acontecerá na segunda-feira seguinte. O importante é que nada se perde, pois, assim, sua chance fica só no aguardo de surgir novamente!

Viu como pode ser interessante e até simples apostar em números certeiros na hora de fazer seu jogo da Quina? Agora que você já sabe quais são as dezenas mais sorteadas na Quina, invista na sua aposta e boa sorte para o seu próximo jogo.