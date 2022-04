Você já parou para pensar na relação do feedback com o desempenho da empresa? Quer entender um pouco mais sobre esse assunto e assim compreender todas as vertentes do feedback dentro da corporação? Então acompanhe este conteúdo até o fim e saiba mais!

Qual a relação do feedback com o desempenho da empresa?

A relação do feedback com o desempenho da empresa é bastante íntima. Isso porque é através dessa conversa que o gestor pode auxiliar os colaboradores rumo ao desenvolvimento profissional e, consequentemente, ao desenvolvimento da empresa como um todo.

São diversas as esferas do trabalho corporativo que o feedback impacta. Veja algumas delas:

1. Equipe mais motivada

Quando o time de colaboradores tem a oportunidade de fazer parte de constantes feedbacks, a tendência é que ele se sinta mais motivado. Isso ocorre devido ao fato de que o feedback traz os fatores positivos, que foram bem desempenhados, e os negativos, que precisam de melhoria.

Logo, as pessoas têm consciência de que estão no caminho certo, ou que precisam buscar novas formas de atuar. Consequentemente, a motivação é muito mais aflorada.

2. Reconhecimento que impulsiona

Ser reconhecido é fundamental. Ninguém gosta de dar o melhor de si em tudo, e ser sempre deixado “de escanteio”. Embora o esforço seja “obrigação” no ambiente de trabalho, isso não significa que o gestor pode, simplesmente, ignorar as ações positivas de seus colaboradores.

Se ele realmente quiser impulsionar o time e proporcionar motivação a todos, ele deve entender que a relação do feedback com o desempenho da empresa é justamente esse: reconhecer para incentivar o crescimento.

3. Metas traçadas com mais clareza

As metas traçadas nas sessões de feedback garantem muito mais clareza e coesão nas ações dos colaboradores. Pois pare e pense: quantas vezes os funcionários podem se sentir perdidos quando não há uma conversa sobre as metas traçadas, remodeladas e descartadas? Pois é!

Assim sendo, a relação do feedback com o desempenho da empresa é justamente esse: oferecer metas claras e que são acompanhadas ao longo do tempo. Isso garante a conclusão dos objetivos.

4. Melhorias constantes

As melhorias constantes são outra consequência da relação do feedback com o desempenho da empresa. Por meio das conversas individuais e em equipe, o gestor tem a oportunidade de apresentar os pontos que precisam ser melhorados. Logo, desencadeia muito mais crescimento e desenvolvimento ao longo do tempo.

5. Proximidade com a equipe

Por fim, o feedback também aproxima o gestor dos seus liderados. E essa proximidade auxilia na hora de delegar tarefas de forma correta, por exemplo. Afinal, você estará mais perto de todos, ouvindo, opinando, etc., o que permitirá uma relação cada vez mais próxima.

Essa relação cria um ambiente saudável de confiança, companheirismo, parceria, enfim! Por isso, quando pensamos na relação do feedback com o desempenho da empresa, pensamos exatamente nisso: na união do time, na relação interpessoal no trabalho e, consequentemente, no crescimento mútuo.

Invista em feedback!