Qual time do coração que mais sai na Timemania? Descubra

Quer ficar por dentro de todas as notícias saber qual é o time do coração que mais sai na Timemania? Então, descubra agora para você não perder tempo na hora de escolher a sua aposta. Por isso, confira, aproveite e saiba como você pode jogar na Timemania para ter direito a vários prêmios.

Entenda um pouco mais sobre a Timemania

Com diversos clubes de futebol no Brasil, fica difícil de definir qual será o Timemania da vez. Dentre tantas opções, é muito complicado selecionar apenas uma para ser o time do coração.

Mas sempre tem aqueles clubes que são mais sortudos do que outros. Por isso, aparecem com mais frequência no time do coração do Timemania.

Além desse time do coração especial, o jogador também deve selecionar alguns números para contar com a sorte. Consequentemente, ter direito ao prêmio máximo. Aliás, saiba que não é só o prêmio principal que o jogador tem direito a ganhar. Mas também diversos outros tipos de prêmios com valores menores, caso acerte alguns números.

Criada especialmente para os apostadores de plantão que são fanáticos por futebol, a Timemania faz o maior sucesso entre esse público fanático.

Portanto, se você sente grande paixão por apostas e também por futebol, certamente irá adorar esse tipo de loteria. No entanto, caso nunca ouviu falar dele, chegou a hora de conhecer esse jogo incrível.

A Timemania surgiu de uma ideia incrível que visou misturar o fanatismo brasileiro por futebol com loterias. Afinal, existem diversas pessoas que adoram apostar sobre diversos jogos do esporte. Por exemplo, dando os seus palpites de acordo com o que está acontecendo atualmente no futebol brasileiro.

Nesse jogo de apostas, o seu palpite é valioso. Isso pode chegar a render um belo bolão de dinheiro. Então, já pensou ficar milionário apenas comentando sobre um jogo de futebol? Parece incrível, não acha?

Cuidado com golpes

Como muitas pessoas gostam de apostar, os palpites do jogo de futebol em diversos sites e plataformas não confiáveis, as loterias caixas visaram aproveitar isso de uma forma mais saudável.

Então, dessa forma, qualquer um pode ter acesso aos jogos de aposta apenas com uma taxa pequena para pagar o bilhete. Aqui, já é diferente de outros tipos de jogos de apostas online, no qual deve pagar uma taxa grande para apostas mínimas.

Por sinal, alguns desses jogos são considerados como golpe, pois não são confiáveis. Portanto, apostar pelas loterias caixa pode ser benéfico para você.

O time do coração mais badalado de todos os tempos

Agora, saiba a resposta do início deste artigo. Então, segundo todos os sorteios feitos até agora, o time do coração que mais saiu nos sorteios foi o Atlético Goianiense.

De acordo com as estatísticas, a quantidade de jogos que ele foi sorteado foi cerca de 32. Inclusive, apareceu no concurso 1662, pela última vez, marcando sua presença até então.

Mas, não se iluda achando que ele ganha disparadamente do segundo lugar, pois são valores muito próximos. Pois, o time Rio Branco, do Espírito Santo, ficou marca a vice-liderança, com 31 sorteios.

Ultimo time do coração a ser sorteado

No último concurso, 1778, realizado no dia 28/04/2022, o time do coração sorteado foi o Bahia. Entretanto, ninguém foi capaz de levar o prêmio de 14 milhões, então o valor acumulou para o próximo sorteio.

Como jogar e apostar na Timemania?

O jogo Timemania é muito simples de jogar e qualquer um pode fazer essas apostas. Além de ganhar uma bolada de dinheiro com o seu palpite, caso esteja certo, você também poderá ajudar o seu time do coração.

Sendo assim, a forma de jogar é bem simples. Para isso, compre uma cartela com 80 números por R$ 3,00. Tudo o que você precisa fazer é selecionar apenas 10 números dentre essas 80 opções. Além disso, deverá marcar o seu time do coração.

No concurso são sorteados apenas 7 números e um time do coração. Então, se você tiver 3 acertos, ou acertar o time do coração, já leva o prêmio.

Além disso, você pode escolher se deseja deixar o jogo selecionar os números aleatoriamente através da surpresinha. Ou se repetirá o mesmo jogo por concursos consecutivos pela teimosinha. Para isso, a aposta repete por 2 a 4 tentativas consecutivas.