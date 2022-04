Quantum Finance oferece oportunidades para diversas áreas

Já imaginou trabalhar em uma empresa líder de mercado, em um setor aquecido e com várias oportunidades de aprendizado? Esta pode ser a sua chance, já que a Quantum Finance está com vagas abertas em diversas áreas, como Conteúdo e Marketing Digital, Vendas, CX, Produtos e Tecnologia.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Conteúdo – Marketing, Estágio CX – Customer Experience, SYSADMIN/DEVOPS PL ou SR, Engenheiro de Software Sênior, Desenvolvedor Sênior, Analista Pleno – Customer Experience, Analista Sênior de Produtos – offshore, International Sales Manager, Estágio em TI, Estágio em Produtos e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função pretendida, mas há opções para pessoas com ou sem experiência. É importante notar, contudo que, os candidatos devem ter disponibilidade de mudança de cidade.

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades – bem como seus requisitos e escopo de atuação – e cadastrar seu currículo.

Sobre a empresa

A QUANTUM é uma empresa relativamente jovem e especializada no desenvolvimento de soluções para acessar, analisar, comparar e acompanhar ativos financeiros de forma fácil, consistente e eficiente. Atualmente, a marca é líder no segmento em que atua e conta com uma sólida e crescente carteira de clientes no Brasil e no Exterior, incluindo os maiores bancos e as mais renomadas instituições atuantes no mercado financeiro.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe agora mesmo com sua rede de contatos e ajude a informação a chegar a um número ainda maior de pessoas. Aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além dos maiores certames e concursos do Brasil.