Quase treze anos depois, acusado de matar advogado por engano vai a Júri Popular

O réu Antônio Wendell de Melo Guarniere teve o julgamento marcado para o próximo mês quase treze anos após ter assassinado o advogado Nudson Harley Mares de Freitas, no bairro da Mangabeiras em julho de 2009. A informação sobre o Júri Popular do acusado foi divulgada nesta terça-feira, 26, no Diário de Justiça Eletrônico.

No documento, o juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal, informou que o julgamento do acusado teria início às 8 h do dia 31 de maio deste ano.

Hoje, o processo corre em segredo de justiça, mas ao longo dos anos, teve diversos desdobramentos. No dia 23 de julho, o advogado mineiro Nudson Harley falava em um telefone público, na Avenida João Davino, em Mangabeiras, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Dias depois, a informação de que a vítima tinha sido morta por engano veio à tona após a promotora Marluce Falcão confirmar, em entrevista coletiva, que Antonio Wendel Guarnieri, envolvido no caso Gil Bolinha, teria afirmado que foi contratado por R$ 20 mil para executar uma autoridade alagoana.

Naquele ano, o delegado Paulo Cerqueira, que havia sido chefe da Divisão Especial de Investigações e subsecretário de Defesa Social, disse que “a possibilidade era remota e que a PC já tinha o nome de um suspeito”. Apesar disso, o inquérito foi concluído sem autoria.

Abril de 2021, a morte do advogado Nudson Harley Mares de Freitas voltou a chamar a atenção após o vazamento de informações contidas em um inquérito instaurado pela Polícia Federal para apurar o mandante do assassinato.

O nome de Paulo Cerqueira – ex-delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas – foi citado, só que desta vez como indiciado pela morte do advogado.

As investigações apontam que o cabo da Polícia Militar, Natan Simeão Lira, teria contratado – a mando de Cerqueira – os autores materiais, dentre eles Antônio Wendel Guarnieri. Este confirmou à PF que a intenção era executar o magistrado Marcelo Tadeu.