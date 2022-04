Que ovo é esse, hambúrguer? De R$ 11 a 990, confira os preços dos ovos de páscoa em 2022

Ganhar um ovo de chocolate na atual conjuntura da sociedade se tornou artigo de luxo e motivo de ostentação, já que as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam um aumento de até 8,5% nos ovos em supermercados e chocolaterias.

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher: entre os chocolates com os bombons mais caros, o ovo da Ferrero Rocher aparece como uma opção em conta. O ovo de 137,5g custa ao bolso R$ 40,99 e conta ainda com 4 chocolates.

Ovos de Páscoa com brinquedo: os valores nesta categoria variam entre R$ 49,99 como o da Hotweels o a R$ 99,99, o da Tortuguita com um headset, fone de ouvido.

Ovo Língua de Gato Deluxe Life by Vivara da Kopenhagen: o mimo custa ao bolso R$ 399. Em edição especial, além do ovo com casca recheada de chocolate ao leite, e trufas, medalhões de chocolate e 8 Línguas de Gato, contém um pingente de prata 925 com banho de ouro 18K.