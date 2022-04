Quem votou em quem: saiba como o 16º paredão do BBB 22 foi formado

Poucas opções de voto representam fogo no parquinho no BBB 22. Logo após a eliminação de Jessilane neste domingo (17), uma nova prova do líder e um novo paredão foi formado. Eliezer, Paulo André e Gustavo disputam a permanência na casa. Confira um breve resumo sobre a berlinda.

Scooby conquistou a liderança e mandou Eliezer para o paredão por uma questão de afinidade. A casa votou no confessionário em seguida:

Veja quem votou em quem:

-Eliezer votou em Gustavo

-Arthur votou em Gustavo

-Douglas votou em Gustavo

-Gustavo votou em Paulo André

Com três votos Gustavo está no paredão.

O bacharel em direito poderia fazer um contragolpe e puxou Paulo André. Não houve bate e volta.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.