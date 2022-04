Quem votou em quem: saiba como o paredão desta sexta-feira (15) foi formado

Com a aproximação da final, chegou finalmente o momento em que os meninos do quarto Grunge teriam que se votar no BBB 22. Na disputa quádrupla, Douglas, Arthur, Eliezer e Jessilane estão na berlinda. Veja detalhes:

O dono da liderança, Gustavo indicou Jessilane para a berlinda com a justificativa de que ela só havia ido para dois paredões. Em seguida ele foi informado de teria que mandar mais uma pessoa e escolheu Eliezer.

Veja quem votou em quem no confessionário:

Pedro Scooby votou em Arthur

Paulo André votou em Arthur

Douglas votou em Arthur

Arthur votou em Douglas

Jessilane votou em Douglas

Eliezer votou em Douglas

Gustavo desempatou entre Douglas e Arthur. Ele mandou o esposo de Maira para a Berlinda

O paredão é formado por Arthur, Eliezer, Jessilane e Douglas. O resultado será divulgado no domingo (17).

