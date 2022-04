Quer mitar no Cartola? Veja as Top 10 dicas do maior pontuador das últimas temporadas

A contagem regressiva para quem é fã do Brasileirão está chegando ao final. No sábado (09/4) o campeonato começa e, com ele, uma legião de cartoleiros entra em campo na disputa para ver quem vai levar a melhor no maior fantasy game do Brasil. Para ajudar a galera a traçar a estratégia para mandar bem na temporada, o Victor Maynard preparou uma lista de dicas revelando os bastidores táticos de como se tornou o maior pontuador das duas últimas edições do game. Reforço de peso no painel do Gato Mestre, oferta disponível para usuários do Cartola Pro, Victor abre o jogo e compartilha um passo a passo pra mitar e correr para o abraço.

“Para início de campeonato é bom ter uma mescla entre pensar em cartoletas (moeda do game) e em pontuar. Eu não sou daqueles que pensa só em cartoleta como alguns fazem até a quinta rodada. Se o meu adversário abrir 20, 30 pontos por rodada, quando eu for ver já estou 100 pontos atrás e fica difícil recuperar. Busco sempre o equilíbrio e tento unir prováveis bons pontuadores”.

2. Um jogador para ficar de olho

“Na primeira rodada é válido escalar o Hulk que, apesar de ser caro, tem potencial de pontuação. E achar o meio termo com jogadores que de fato você vá ganhar com as regras de valorização”.

3. Estudo faz a diferença

“Leio sites; acompanho estatísticas, quem treinou, quem não treinou; além de ficar de olho no dia a dia dos jogadores. Vou escalando e, no decorrer da semana acompanhando as notícias, fazendo os ajustes necessários até arrematar”.

“A principal dica para valorizar cartoleta é escolher jogadores baratos nas primeiras rodadas, com potencial de boa pontuação. Já na segunda rodada, escalar valorizados e, em seguida, ir mantendo os padrões de regra de valorização”.

“A minha formação tática favorita, sem sombra de dúvida, é o 4-3-3. Principalmente diante das novas alterações (de scouts da temporada), sendo os laterais os mais beneficiados dessas mudanças.

6. Priorizando o investimento

“Trabalho com margem para tentar economizar às vezes no técnico e no goleiro para poder escalar um medalhão na frente, que eu acho que vai bem. Às vezes também uso essa tática na seleção do zagueiro. Por exemplo, eu não escalava o Gustavo Gomez, preferia o Luan ou o Renan do Palmeiras, que eram mais baratos e aí eu conseguia fazer essa compensação. Se precisar, tiro do da zaga, além do goleiro e do técnico, para poder escalar um jogador mais caro lá na frente ou na lateral”.

7. Time do coração não entra em campo

“Umas das primeiras regras para jogar o Cartola é não deixar a paixão tomar conta da sua escalação. Então, infelizmente, tem que deixar de lado, ser imparcial e entender que é um jogo. É preciso montar as melhores opções para a rodada, independente do seu time”.

8. O que é imprescindível

“O que não pode falar a um bom cartoleiro é intuição e feeling. Canso de ver gente falando que tinha um jogador até 5 minutos antes de fechar o mercado e acabou mudando. Acredite na sua intuição, isso é um grande fator”.

“Uma dica para quem está iniciando: disputar o Cartola é escalar com a razão. Seja constante nas escalações e não fique arriscando à toa ou deixando o time com risco em vários jogadores. Mantenha a base dos mais escalados: jogadores com média alta. E arrisque em um ou outro, mas não seja tão agressivo já que o jogo tem 38 rodadas e você não vai conseguir se manter constante nas primeiras colocações.

10. Potencializando a chance de ganhar

“Eu queria acrescentar que essa temporada tem tudo para ser a maior da história do Cartola, com muitas novidades, mudanças boas e interessantes. Eu me tornei especialista do painel do Gato Mestre e vou dividir dicas para quem é Cartoleiro Pro. Te encontro lá para dividir muitas dicas ao longo de toda a temporada”.