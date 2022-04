Quinta atração da noite, Léo Santana leva aniversário para o pranchão do CarnaSal

Foto: @mottafotos



O aniversário é de Léo Santana, mas quem ganhou um verdadeiro presente foram os fãs do artista. O pagodeiro levou sua festa para o pranchão do CarnaSal, no WET, nesta sexta-feira (22) e mostrou que não é só os foliões que têm motivos para celebrar. Após diversos encontros adiados com o público soteropolitano, Léo falou com o iBahia sobre a ansiedade de subir ao palco da festa para comemorar ao lado dos fãs.

“Voltar a trabalhar sem restrições é bom demais. A gente ficou dois aninhos, literalmente, sem poder viver isso. Ainda teve alguns decretos que flexibilizaram as festas, claro que era com aquele medo, receio, mas agora é de verdade, agora a gente está 100% livre para ir e vir. Eu sou suspeito para falar de um evento como esse, mas a ansiedade e a emoção de estar aqui, no meu aniversário, celebrando com os fãs é única”, disse o artista que começou o show com ‘Chegou’ (O Dono da P* Toda)

Os 34 anos do GG não passou em branco. Léo recebeu uma homenagem durante a apresentação no pranchão do CarnaSal, com direito a fogos, confete e é claro, bolo para celebrar mais um ano de vida. “Acho que essa é a primeira vez que eu comemoro meu aniversário cantando em Salvador. Não tem coisa melhor, posso dizer que estou realizado, profissionalmente e pessoalmente”, descreveu ele.