Radialista de Itabuna é encontrado morto em casa com sinais de violência

O radialista Jota Silva, referência na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, foi encontrado morto na noite da última terça-feira (5) em um quarto dentro da própria casa.

De acordo com informações o 15º Batalhão da OM, o corpo do comunicador, de 60 anos, foi encontrado com sinais de violência e despido, e o cômodo estava revirado.