Rafa & Pipo Marques apresentam novo show no segundo dia de CarnaSal

Segundo show da grade de atrações no CarnaSal, Rafa e Pipo Marques subiram no pranchão pontualmente às 19h, dando tempo para o primeiro encontro de trios da noite com a banda Filhos de Jorge. Ao iBahia, os artistas falaram sobre o reencontro com o público soteropolitano em uma espécie de Carnaval, festa que já não acontece na capital baiana há dois anos devido à pandemia.