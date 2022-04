Rafael Traci, árbitro da Fifa, apita final do campeonato alagoano

Nesta quinta-feira, 07, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou o quadro de arbitragem da final e da decisão do terceiro lugar do Campeonato Alagoano. A final será disputada entre CRB e ASA, no Estádio Rei Pele, em Maceió, neste sábado (9), às 17h. A arbitragem é FIFA e terá Rafael Traci no comando (Fifa-SC)…

Nesta quinta-feira, 07, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou o quadro de arbitragem da final e da decisão do terceiro lugar do Campeonato Alagoano.

A final será disputada entre CRB e ASA, no Estádio Rei Pele, em Maceió, neste sábado (9), às 17h. A arbitragem é FIFA e terá Rafael Traci no comando (Fifa-SC) .

O árbitro fez parte da equipe que apitou a partida entre Avaí e o Brusque, pelo campeonato catarinese, e foi duramente criticada por especialista. O comentarista Marcelo Nunes chegou a dizer que foram cometidos “erros primários”.

Os assistentes serão Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF). A quarta árbitra será Deborah Cecilia Cruz Correia (Fifa-PE). Na sala do VAR, Marcus Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (CBF-MG) atua como árbitro de vídeo e Felipe Alan Costa de Oliveira (CBF-MG) fica como assistente.

Já para a partida de decisão do terceiro lugar, disputada entre Murici e CSA, que acontece no Estádio José Gomes da Costa, em Murici, também no próximo sábado (9), às 16h, atua como árbitro José Ricardo Laranjeira (CBF), com assistência de Maxwell Rocha Silva e Lennon Mccartney Farias.

O quarto árbitro é Jonata de Souza Gouveia. José Elias Santos Filho fica como analista. Para o jogo do 3º lugar, o VAR não será utilizado.