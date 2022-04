Rainha Elizabeth é homenageada com salva de tiros em Londres por aniversário de 96 anos

A rainha Elizabeth II celebrou nesta quinta-feira (21), seu 96º aniversário em sua propriedade rural em Sandringham, no condado de Norfolk, na Inglaterra.

Nas redes sociais, o perfil oficial da realeza britânica compartilhou um registro da monarca que reinou por mais tempo no Reino Unido, acompanhada de dois pôneis brancos de nomes Bybeck Nightingale e Bybeck Katie.

A rainha viajou para o condado, a oeste de Londres, para cumprir a tradição de passar o aniversário no local e encontrar parentes e amigos próximos.

Na capital, a monarca foi homenageada com salvas de tiros e bandas militares tocaram “Parabéns Para Você” para celebrar o novo ciclo da rainha.

Desde outubro de 2021, antes mesmo de Elizabeth ter sido diagnosticada com a doença, suas atividades como rainha tinham sido diminuídas.

O primeiro compromisso público da monarca, que sofreu com problemas de saúde no último ano, aconteceu no fim de março em uma homenagem ao seu falecido marido, o príncipe Philip.