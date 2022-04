Rainha Elizabeth II fala sobre sequelas da Covid: ‘Deixa a pessoa cansada, exausta’

Em chamada de vídeo, a monarca conversou com um paciente que teve a doença em um quadro grave e perdeu familiares para o coronavírus. No bate-papo, a Rainha afirmou que teve sequelas.

Desde outubro de 2021, antes mesmo de Elizabeth ter sido diagnosticada com a doença, suas atividades como rainha tinham sido diminuídas.

O primeiro compromisso público da monarca, que sofreu com problemas de saúde no último ano, aconteceu no fim de março em uma homenagem ao seu falecido marido, o príncipe Philip.