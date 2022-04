Raízen tem 550 vagas abertas para aprendiz e estágio no Brasil

Foto: Divulgação A produtora de açúcar e etanol Raízen abriu 550 vagas para estágio e aprendiz. As oportunidades fazem parte do Programa Talentos 2022 que foi lançado na última semana.

O programa também é aberto para todos os cursos e em todas as regiões do país, e o processo seletivo será totalmente online e contará com a realização de testes individuais ainda na fase de inscrições. A companhia não exige inglês, nem mesmo experiência prévia.

As oportunidades de estágio na Raízen não apresentam limite de idade e podem concorrer estudantes de todos os cursos e universidades espalhadas por todo território nacional, com conclusão da graduação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024.

O candidato deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia. A empresa oferece uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735 e diversos benefícios, como vale-refeição ou refeitório no local, planos de saúde, odontológico e seguro de vida.

Já no processo seletivo para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade (até agosto de 2024), com ensino fundamental completo ou com ensino médio ou técnico, cursando ou completo. A disponibilidade deve ser de 20 horas semanais, e a remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada vaga disponível.

Para participar do Programa Talentos Raízen 2022 é necessário se candidatar pelo site até o dia 16 de abril. A seleção é totalmente on-line e os testes iniciais do processo de estágio devem ser feitos até dia 17 de abril. Além dessa primeira avaliação, a campanha envolve a realização de testes individuais, desafios e entrevistas, com admissão prevista para julho e agosto de 2022.

