Rapidíssima: aprenda receita de farofa com cebola dourada para almoço

Bom com feijão, carnes e tudo quanto é tipo de comida, a farofa é um acompanhamento incrível para o almoço. Para além da praticidade que o prato proporciona e do rápido preparo, a receita de farofa com cebola dourada dá um sabor a mais na refeição. Confira o passo a passo, dado pela Nestlé:

Receita de Farofa com Cebola Dourada

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola grande em meia-lua

meia colher (sopa) de açúcar

2 tomates sem sementes e picados

meia colher (chá) de orégano

1 e meia xícara (chá) de farinha de milho flocada

2 colheres (sopa) de azeitonas verdes picada

1 colher (chá) de tempero pronto

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela aqueça a manteiga, junte a cebola e o açúcar e deixe refogar lentamente até que a cebola esteja macia e dourada. Junte os tomates, refogue rapidamente, acrescente o orégano, a farinha de milho, as azeitonas e o tempero pronto e mexa bem, formando uma farofa úmida. Acrescente o cheiro-verde e sirva quente ou fria.

