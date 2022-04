Realização de eventos gera emprego e renda em Penedo

Decom PMP

Promover ou apoiar a realização de eventos em Penedo é uma das plataformas de trabalho do governo Ronaldo Lopes, iniciativa que gera emprego, renda e lazer para a população.

Somente neste mês abril, quando a cidade comemora duas ‘datas de aniversário’ (386 anos de vila/12 de abril, e 180 anos de cidade/18 abril), as comemorações injetam recursos na economia do município, do vendedor ambulante ao empresário.

“Todo mundo ganha quando Penedo sedia algum tipo de evento. Os nossos hotéis e pousadas ficam lotados, isso significa mais gente consumindo aqui. E não são apenas bares, restaurantes e lanchonetes que ganham. Os fornecedores desses estabelecimentos também melhoram as vendas, assim como os microempreendedores”, explica Pedro Soares, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur).

Um exemplo incontestável dos benefícios gerados à população é o sucesso de vendas dos caldinhos de feijão, macaxeira, costela e do bobó de camarão preparados por Elisabete Ferreira. “Eu vendi igual água”, resumiu ‘dona Bete’, referindo-se ao resultado que alcançou durante o Penedo Moto Fest, evento realizado no último final de semana.

Na noite de sábado, 09, ela informa que vendeu 50 litros de caldinho, mais do que o triplo da média consumida em seu food truck no Largo da Praça São Judas Tadeu, perto da Gruta, na melhor noite de vendas, a sexta-feira.

Dona Bete sobrevivia como marisqueira e atualmente emprega sete pessoas, inclusive um motoboy exclusivo para fazer as entregas do trabalho que formalizou há dois anos (MEI), participando assim de eventos que exigem essa condição.

Além da melhor qualidade de vida, ela compra no comércio local, o que também faz o dinheiro circular na cidade. Da mesma forma, Ericleide Quitéria adquire em Penedo tudo o que precisa para comercializar os espetinhos de churrasco que produz.

Do carvão aos plásticos (copos, pratos, talheres), das carnes aos temperos, Quitéria compra tudo que precisa só de fornecedores locais. Ela também trabalhou no Penedo Moto Fest e calcula ter vendido de 800 a mil espetinhos somente na noite de sábado, quando o evento reuniu público maior do que na sexta-feira, 08.

Depois do êxito na 10ª edição do Penedo Moto Fest, as duas microempreendedoras voltaram para o estacionamento da Prainha na noite de ontem (terça, 12) para nova jornada de trabalho.

A cidade comemorou aniversário e o governo Ronaldo Lopes presenteou o povo com evento aberto ao público, shows musicais que geraram nova oportunidade de faturamento para dezenas de comerciantes.

Elvis Drinks estava com seu estoque de bebidas renovado. “Eu estou nesse ramo há 20 anos e esse final de semana foi o melhor Moto Fest de Penedo”, disse o ‘capeteiro’ enquanto atendia o público ainda no início da festa de ontem, confiante em mais uma noite de lucro.

Quem acordou comemorando nesta terça, 13, foi Elenilda Santos, mais conhecida como Preta da Macaxeira. Além do comércio em casa, ela batalha seu sustento nas festas com um carrinho de mão e isopor cheio de gelo, cerveja, refrigerante e água mineral.

Bem humorada, Preta fala que já se sentiu na Sexta-Feira Santa. “Nunca vi tanto peixinho assim”, comenta, referindo-se às cédulas de cem reais. “Eu fiquei até preocupada em como passar o troco para as pessoas, mas graças a Deus tudo foi resolvido”, diz, acrescentando que também precisou repor estoque durante a festa.

“Minha filha trabalha comigo e eu precisei que ela fosse no depósito que tinha pertinho pegar mais caixas de cerveja”, informa a comerciante, provando mais uma vez que todos ganham com a realização de eventos, seja qual for o porte do empreendimento.

Texto Fernando Vinícius